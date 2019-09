Wiebes: blijven werken aan snellere afbouw

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes wil blijven zoeken naar mogelijkheden om de gaswinning in Groningen nog sneller af te bouwen. Dat zegt de bewindsman na zijn aankondiging dat de gaswinning in 2022 waarschijnlijk al naar nul kan.

„We stoppen niet”, zegt Wiebes. Het zijn volgens de bewindsman juist de technische oplossingen die ervoor hebben gezorgd dat de gaswinning sneller omlaag kan.

Het besluit de gaswinning sneller af te bouwen zal gevolgen hebben voor de schatkist, erkent Wiebes. „Dat gaan we allemaal later zien. Financiële overwegingen hebben hierin niet voorop gestaan, zijn niet leidend geweest.”

Wiebes onderstreept dat de veiligheid van Groningers een belangrijke en „landelijke kwestie” is. „Daar horen maatregelen bij die ik niet in elk geval zou overwegen maar die in dit geval wel proportioneel kunnen zijn.” Daarmee doelt hij onder meer op een wetswijziging waarmee het na 2022 voor de negen grootste afnemers verboden wordt Gronings gas af te nemen.