Wiebes: biomassa slechts tijdelijk voor warmte en elektriciteit

Het gebruik van biomassa om warmte en elektriciteit op te wekken is „inherent tijdelijk”. Nederland zal er op termijn van af moeten, zegt minister Eric Wiebes (Klimaat). Biomassa moet straks alleen worden ingezet voor zaken waar geen alternatief voor is, bijvoorbeeld in de chemie.

Dat zegt de bewindsman na een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over het verbranden van bijvoorbeeld hout om energie op te wekken. Biomassa is belangrijk voor de duurzame economie, concludeert het planbureau. Tegelijkertijd geven de rekenmeesters aan dat er nog steeds geen consensus is over biomassa, waarover al jaren wordt gedebatteerd.

„Dat is op termijn minder houdbaar”, zegt Wiebes over de inzet van biomassa voor warmte en elektriciteit. Maar voor nu is het een belangrijk „onderdeel van de mix”. Over het gebruik van biomassa „met de juiste randvoorwaarden” is er wel degelijk consensus, aldus de bewindsman. „Alle wetenschappers zijn ervan overtuigd dat dat kan en dat het ook onvermijdelijk is.”

De Nederlandse manier van biomassa verbranden, waarbij onder meer resthout wordt gebruikt, is wel duurzaam, houdt Wiebes vol. „Maar als je oerbossen in je kolencentrale gooit, ben je niet duurzaam bezig.” Ook het kappen van „tachtig jaar oude bomen” om te verbranden, bestempelt hij als „een betrekkelijk zinloze aangelegenheid. Dat weigert Nederland dan ook te doen.”