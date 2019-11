Wiebes bezorgd over Clauscentrale

De plannen om de gascentrale in het Limburgse Maasbracht te koppelen aan het Belgische stroomnet baren minister Eric Wiebes (Klimaat en Economische Zaken) zorgen. In een brief aan de Belgische minister Marie-Christine Marghem (Energie) schrijft hij te vrezen dat de verbinding naar België een probleem voor de bevoorradingszekerheid van Nederland zou kunnen worden, bevestigt Marghems woordvoerder.

De verbinding is bovendien een probleem voor Wiebes omdat de CO2-uitstoot van de centrale op het conto van Nederland zou komen. Marghem heeft veel begrip voor het standpunt en de vrees van Wiebes en gaat binnenkort contact met hem opnemen, aldus de zegsman.

België wil zijn kerncentrales in 2025 sluiten en is op zoek naar energiebronnen. „Maasbracht is een optie, niet minder of meer dan dat en de regels van de vrije markt zijn van toepassing”, aldus Marghem.

Ook de eigenaar van de centrale, het Duitse RWE, wijst op de vrije markt. „We willen onze marktkraam ook in Brussel kunnen opzetten”, aldus een voorlichter van de energiereus. België is volgens RWE een extra interessante markt. De overheid werkt daar aan een systeem waarbij elektriciteitsproducenten ook worden vergoed voor het beschikbaar houden van capaciteit in het geval van piekmomenten.

RWE wil de ondergrondse kabel van 13 kilometer naar België volgend jaar af hebben, bleek in februari. De installatie heeft een vermogen van 1304 megawatt en kan elektriciteit leveren aan circa 3 miljoen huishoudens.