Wiebes bespreekt crisisaanpak Groningen

Over het voorstel om via een crisisaanpak meer snelheid te brengen in de schadeafhandeling en versterking in het Groningse aardbevingsgebied overlegt Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) met de Nationaal Coördinator Groningen en de regio.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert zo’n crisisaanpak naar aanleiding van de beving vorige week in Westerwijtwerd. "Dit advies sluit goed aan op de maatregelen die wij op dit moment bespreken", laat Wiebes in een reactie weten. Hij komt volgende week met een pakket maatregelen om het proces in Groningen te versnellen.

Ook stelt het SodM voor de gaswinning volgend jaar al naar 12 miljard kuub te verlagen. Dat wordt volgens Wiebes lastig. "Dat is een enorme uitdaging en dat zal niet makkelijk worden." Medio volgende maand laat hij weten hoe ver de winning verlaagd kan worden.

Kamerlid Sandra Beckerman (SP) is blij met het advies van het SodM. Vooral de "felheid" ervan valt haar op. "Dit zijn exact de woorden die ik vorige week gebruikte. We moeten opschalen naar een crisis", zegt zij. Ze ervaart het advies als "steun in de rug".

Henk Nijboer van de PvdA spreekt van een "snoeihard oordeel over het beleid van minister Wiebes. Het SodM zegt dat het zo niet langer kan, het kabinet moet nu echt wat aan de ellende doen."