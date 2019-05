Wiebes: afbouw gaswinning moet sneller

De afbouw van de gaswinning in Groningen en het herstel van de schade gaan nog niet snel genoeg. Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) voorafgaand aan een debat over de gaswinning in het noorden van Nederland.

Groningen werd woensdag vroeg opnieuw getroffen door een zware beving, met een kracht van 3.4. "We zijn bereid tot allerlei onorthodoxe maatregelen om de schadeberg weg te werken", zei Wiebes. "Het tempo is al omhooggegaan, maar het is niet genoeg."

Kamerleden van de oppositie waren niet onder de indruk van de woorden van Wiebes. "De minister zegt niets nieuws, dat vind ik niet goed", zei Henk Nijboer (PvdA). SP’er Sandra Beckerman, die zelf uit Groningen komt, zei de nieuwe beving te ervaren als "een vuistslag in de maag".