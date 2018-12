Wiebes: afbouw gaswinning Groningen op koers

De afbouw van de aardgaswinning in Groningen „ligt op koers”. Sommige maatregelen die de overheid in maart aankondigde om Nederland minder afhankelijk te maken van Gronings gas, leveren zelfs meer en sneller resultaat op dan gedacht. Dat laat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) weten aan de Tweede Kamer.

Om het aardbevingsgevaar in Groningen te verminderen, besloot het kabinet dit jaar om de gaswinning in de provincie uiterlijk in 2030 helemaal te staken. Al in 2023 zal het winningsniveau naar verwachting dalen tot minder dan 5 miljard kubieke meter per jaar. Dat is ruim onder het niveau van 12 miljard kubieke meter dat door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als veilig wordt geadviseerd.

Gronings gas heeft een andere samenstelling dan aardgas uit andere landen. Daarom wordt nog een fabriek gebouwd om buitenlands gas geschikt te maken voor bijvoorbeeld kooktoestellen en verwarmingsketels in Nederland.

Verder moeten negen grote bedrijven in de industrie verplicht hun installaties ombouwen zodat zij rechtstreeks kunnen overstappen op geïmporteerd gas. Wiebes wil vaart maken met die omschakeling, zodat die al najaar 2022 kan zijn afgerond. Met een aantal van de betreffende bedrijven heeft de minister naar eigen zeggen al afspraken gemaakt. Het kabinet had eerder al 75 miljoen euro gereserveerd voor eventuele compensatie.

Andere ondernemingen hoeven niet meer over te schakelen van Gronings op buitenlands gas. De nieuwe fabriek gaat ook in hun behoefte voorzien. Wel blijft het de bedoeling dat zij op termijn overgaan op duurzamere bronnen van energie, wat ook bijdraagt aan de inspanningen tegen klimaatverandering.