Wiebes: aangifte van datalek Belastingdienst

Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft aangifte gedaan naar aanleiding van een datalek bij de Belastingdienst. Onderzoek bij de Belastingdienst heeft diverse gevallen van „ongeoorloofde gegevensuitwisseling” opgeleverd, aldus Wiebes vrijdag, die eraan toevoegt dat de afdeling databeveiliging van de Belastingdienst „tekort is geschoten”.

Wiebes kondigde in februari een onderzoek aan naar de beveiliging bij de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar uit de voorlopige resultaten komen nu dus al een aantal misstanden naar voren.

Volgens de staatssecretaris hebben mensen bij D&A nagelaten de regels te volgen voor databeveiliging. In februari zei Wiebes nog dat er wel wordt gemonitord, maar die uitspraak „blijkt gebaseerd te zijn op een papieren werkelijkheid”, schrijft Wiebes in zijn brief aan de Kamer. Hiermee erkent de staatssecretaris dat hij het parlement onjuist heeft voorgelicht, iets waar Kamerleden zwaar aan tillen.

Naar medewerkers die betrokken lijken te zijn is een integriteitsonderzoek ingesteld. De mensen wier gegevens zijn uitgelekt worden daarvan binnenkort op de hoogte gesteld. Alle gevallen zijn aangekaart bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pieter Omtzigt van het CDA noemt de zaak „zeer ernstig”, net als zijn D66-collega Steven van Weyenberg. Hij wil duidelijkheid over de omvang van het datalek. SP’er Renske Leijten vindt het „volstrekt onacceptabel”. En PvdA’er Henk Nijboer laat weten volgende week een debat in de Tweede Kamer hierover te willen hebben, nog voor het zomerreces.