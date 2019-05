Rond 16.00 uur waren er 430 meldingen van schade gedaan vanwege de aardbeving in Groningen. In negentien gevallen was sprake van een acuut onveilige situatie, vijf daarvan zijn inmiddels geïnspecteerd.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) noemde de aantallen in een Kamerdebat over de gaswinning in Groningen. Dat debat was al eerder gepland, maar stond voor een groot deel in het teken van de zware beving met een kracht van 3.4, die Groningen woensdagochtend vroeg trof.