Wethoudersvereniging: Wachtgeld niet verder versoberen

Politiek en samenleving moeten zich er niet toe laten verleiden de bestaande wachtgeldregeling voor wethouders nog verder te versoberen.

Dat schrijft Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging, vandaag in het Nederlands Dagblad. Naar aanleiding van ophef over het wachtgeld van SGP-voorzitter Zevenbergen stelt Van Gool dat „we moeten ophouden onze bestuurders uit te maken voor graaiers.” Het wethouderschap is een onzekere baan met een groot afbreukrisico. Daarom „moeten wij een uitgeklede wachtgeldregeling niet vanwege een ervaring met de oude regeling nog verder verslechteren.” De regeling verder versoberen, maakt dat wellicht niemand meer wethouder wil worden, aldus Van Gool.