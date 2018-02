Wethouder Lelystad: uitstel heel vervelend

Wethouder Jop Fackeldey (Luchthavenontwikkeling) van Lelystad vindt het uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport „heel vervelend”.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maakte woensdag bekend dat de opening van de luchthaven voor grote passagiersvliegtuigen met een jaar wordt uitgesteld tot april 2020. Lelystad Airport moet vakantieverkeer van Schiphol overnemen.

Fackeldey wijst erop dat bedrijven klaar staan om aan de slag te gaan. Volgens hem heeft Schiphol Lelystad „keihard” nodig. Lelystad Airport heeft eerder laten weten dat uitstel met een jaar zeker 4 miljoen euro extra kosten zal meebrengen.

Maar als je het democratisch proces serieus neemt, dan moet je de procedure zorgvuldig aflopen, aldus de gemeentebestuurder. „Dat hebben we geleerd de afgelopen jaren.” En als de uitkomst van die procedure is dat het in april 2019 niet lukt „dan deel ik helaas de conclusie dat het onvermijdelijk is dat het tot uitstel komt”.