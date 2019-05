Wet tegen zorgfraude terug naar tekentafel

Het kabinet laat een wetsvoorstel vallen dat moest helpen zorgfraude tegen te gaan. De Eerste Kamer dreigt het voorstel af te keuren omdat het de privacy van verzekerden in de waagschaal zou stellen. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat het daarom herschrijven.

De nieuwe wet is in 2016, onder het vorige kabinet van VVD en PvdA, goedgekeurd door de Tweede Kamer. De PvdA heeft zich echter inmiddels tegen het voorstel gekeerd en in de senaat is geen meerderheid meer te vinden.

Het wetsvoorstel gaf zorgverzekeraars de mogelijkheid om in bepaalde gevallen medische dossiers van verzekerden in te zien. Zo zouden ze valse of te hoge declaraties kunnen opsporen. Bruins wil nu toevoegen dat verzekeraars verzekerden zowel voor als na een inzage daarover moeten inlichten.

De zorgverzekeraars hebben beloofd deze voorwaarden al uit zichzelf in acht te nemen, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Maar hij wil die ook in de wet opnemen om de verzekeraars eraan te kunnen houden.