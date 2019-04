Wet GroenLinks tegen belastingontwijking

GroenLinks wil met een wetswijziging paal en perk stellen aan belastingontwijking door multinationals. De partij meldt dat een initiatiefwet daarover dinsdag wordt gepresenteerd en ook door de SP en de PvdA wordt ondertekend.

GroenLinks verwijst naar een publicatie eind 2018 in Trouw waarin staat dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. Volgens het artikel verdiende het olie- en gasconcern in 2017 1,3 miljard euro op Nederlandse bodem met onder meer benzinestations en de raffinaderij. Door legale aftrekposten uit het buitenland kan Shell de winstbelasting op nul laten uitkomen.

Met de initiatiefwet wil GroenLinks belastingontwijking volgens deze route onmogelijk maken. Verliezen binnen Europa zouden maximaal drie jaar kunnen worden verrekend met de winst en verliezen buiten Europa zouden helemaal niet meer mogen worden verrekend met de Nederlandse winst.

Nederlandse multinationals komen donderdag op een hoorzitting in de Tweede Kamer uitleg geven over hun belastingafdrachten.