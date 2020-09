Werkwijze granuliet ‘verdient geen schoonheidsprijs’

De overheid had sneller moeten handelen toen er discussie ontstond over het gebruik van granuliet in de zandwinplas Over de Maas. Daar wordt die stof gebruikt om de waterbodem op te hogen, maar tegenstanders denken dat uit granuliet mogelijk een kankerverwekkende stof vrijkomt. Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, heeft in een rapport kritiek op de werkwijze van het ministerie, dat volgens hem „geen schoonheidsprijs verdient.΅

De uiterwaard van de Maas tussen het Gelderse Alphen en Dreumel wordt afgegraven om zand te winnen. Hiervoor wordt granuliet of ‘granietzand’, een restproduct van de weg- en spoorwegbouw, teruggestort. De gemeente West Maas en Waal is bang dat de kankerverwekkende stof acrylamide vrijkomt. Volgens het ministerie van Infrastructuur is hier geen sprake van.

Kuijken concludeert ook dat granuliet wel gebruikt mocht worden, omdat het materiaal als grond is aangemerkt en niet als bouwstof. In het vervolg wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dat de werkwijze „sneller, transparanter en toegankelijker” is.

Eerder ontstond er ophef omdat Rijkswaterstaat verkeerde berekeningen had gebruikt om eventuele gezondheids- en milieurisico’s te bepalen. Volgens Rijkswaterstaat doet die rekenfout niets af aan het besluit granuliet te storten, maar de gemeente West Maas en Waal stapt opnieuw naar de rechter om de granulietstort te verbieden.