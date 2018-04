Werkplaats Landmacht tijdelijk dicht

De werkplaats van de Landmacht in Leusden is tijdelijk dicht omdat het veiligheidssysteem niet werkt. Daardoor kunnen personeel en hulpdiensten niet worden gealarmeerd bij calamiteiten. Er werken ongeveer 325 mensen, aldus het ministerie van Defensie.

Het personeel is naar huis gestuurd. Het probleem werd ontdekt tijdens werkzaamheden van het Rijksvastgoedbedrijf dat gebouwen en terreinen van het Rijk onderhoudt en beheert. In de werkplaats wordt materieel van de Landmacht onderhouden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het bedrijf stil zal liggen.