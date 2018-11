Werkgevers optimistisch bij pensioenoverleg

VNO-NCW en LTO hebben goede hoop dat het pensioenoverleg met de vakbonden en het kabinet snel tot een akkoord leidt. Dat zeiden de voormannen van beide werkgeversorganisaties dinsdagavond, voorafgaand aan het overleg op het ministerie van Sociale Zaken.

„We zitten zo dicht bij elkaar”, aldus VNO-voorman Hans de Boer. „Het is belangrijk dat we nu iets doen waardoor ouderen en jongeren zekerheid hebben. We hopen dat we er vanavond uitkomen.”

Ook Marc Calon van landbouworganisatie LTO heeft goede hoop. „We hebben vorige week uren en uren onderhandeld, dat doen we niet als we denken dat we er niet uit komen.”