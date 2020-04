Werkgever of winkelier mag niet om gebruik corona-app vragen

Werkgevers, winkeliers en anderen mogen straks niet van hun personeel, klanten of bezoekers eisen dat ze de corona-app gebruiken waaraan het kabinet werkt. Zij mogen de app, die waarschuwt als de gebruiker in de buurt van een coronapatiënt is geweest, net zomin verplichten als de overheid dat doet, zegt het ministerie van Volksgezondheid.

De software voor de mobiele telefoon moet ervoor zorgen dat de stilgevallen samenleving en economie langzamerhand weer op gang kunnen komen. Nederlanders kunnen dan voorzichtig weer naar buiten, tenzij de app ze een seintje geeft dat ze binnen moeten blijven omdat ze mogelijk het virus hebben opgelopen.

De overheid gaat mensen wel „zoveel mogelijk” aanmoedigen de app te gebruiken, zegt het ministerie. Of het gebruikers bijvoorbeeld wil belonen, laat het departement nog in het midden.

De verzekering dat de overheid de app niet verplicht stelt, stelde critici de afgelopen dagen nog niet gerust. Zij waarschuwden dat die ook niet mag verworden tot een ‘digitaal paspoort’ waar bijvoorbeeld supermarkten om kunnen vragen. „Dat kan stigmatiserend werken en dan is de vrijheid in het geding”, zei bijvoorbeeld Rob Jetten, de aanvoerder van regeringspartij D66 in de Tweede Kamer.