Werk aan de winkel voor DENK en Forum

Er is nog werk aan de winkel voor met name de partijen DENK en Forum voor Democratie in aanloop naar de verkiezingen voor de Eerste Kamer volgende maand. De partijen voldoen nog niet helemaal aan de voorwaarden.

DENK beschikt in acht provincies niet over de vereiste ondersteuningsverklaring, en evenmin op de drie Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij Forum ontbreekt eveneens ondersteuning uit de drie zogenoemde bijzondere gemeenten in het Caribische deel van Nederland. Zij krijgen van de Kiesraad, het centraal stembureau, tot en met 29 april om het papierwerk in orde te maken.

De Eerste Kamer wordt op 27 mei gekozen door de leden van de Provinciale Staten (PS) en de kiescolleges van de drie eilanden. De ondersteuningsverklaring is nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen of eerder geen zetel behaalden. Het gaat om de handtekening van één lid van PS of kiescollege.

Volgens de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen wordt nieuwkomer Forum meteen de grootste fractie in de senaat.