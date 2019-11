Wensouder kan terecht bij ‘draagmoederbank’

Wie een kind wil en daarvoor is aangewezen op een draagmoeder, kan in de toekomst aankloppen bij een „draagmoederbank”. Die instantie, zonder winstoogmerk, gaat bemiddelen tussen wensouder en draagmoeder, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Dekker werkt aan een wetswijziging om draagmoederschap beter te regelen. Die regelt bijvoorbeeld ook dat wensouders straks direct bij de geboorte van het kind ook voor de wet de ouders van de pasgeborene zijn.

Wie een draagmoeder zoekt of dat wil worden, mag nu nog alleen rondvragen in kleine kring. Het is niet toegestaan om te adverteren of dat bijvoorbeeld op sociale media wereldkundig te maken. Nu Dekker toch de wet gaat veranderen, wil hij het voor beide partijen meteen vergemakkelijken om elkaar te vinden. Onder andere de ivf-kliniek van het Amsterdamse VUmc, die veel draagmoeders helpt, pleitte voor een draagmoederbank. Dekker gaat nog met alle betrokkenen praten over hoe die er precies uit zou moeten zien.