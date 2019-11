Wel of geen onlinepornofilter in Nederland? Politieke partijen zijn verdeeld

Als het aan president Macron ligt, hebben alle internetproviders in Frankrijk binnenkort standaard een instelling die porno voor jongeren onder de zestien jaar blokkeert. In de Nederlandse politiek zijn de meningen verdeeld over een dergelijk ‘pornofilter’.

Op jonge leeftijd geconfronteerd worden met pornografisch materiaal: het zou volgens Macron een inbreuk zijn op de rechten van het kind. Hij wil internetproviders daarom gaan verplichten ouderlijk toezicht als standaardinstelling op computers aan te bieden.

Hoe staat de Nederlandse politiek tegenover een pornofilter? De ChristenUnie bracht het onderwerp in 2013 al eens ter sprake in de Tweede Kamer, toen de voormalige Britse premier David Cameron plannen presenteerde voor zo’n filter. De coalitiepartij vindt het nog steeds een „slechte zaak” als kinderen in aanraking komen met porno, aldus Kamerlid Stieneke van der Graaf. „Porno past niet bij een gezonde seksuele opvoeding.”

Volgens Van der Graaf tonen Frankrijk en Groot-Brittannië „veel meer lef dan Nederland” in hun poging kinderen tegen porno te beschermen. Ze ziet de plannen van Macron als een mooie aanleiding om het maatschappelijk debat weer te voeren.

Kijkwijzer

Ook CDA en SGP zijn al langer voorstander van het beschermen van minderjarigen tegen pornografische en gewelddadige beelden. Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) bepleitte eind 2018 een kijkwijzer op YouTube, zoals deze al bestaat voor tv-programma’s; SGP-leider Kees van der Staaij stelde in maart 2018 Kamervragen over het beschermen van kinderen tegen gewelddadige pornobeelden.

CDA’er Van der Molen benadrukt dat het allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders is om hun kinderen tegen pornobeelden te beschermen. „Er zijn nu al filters die gebruikt kunnen worden.” Alsnog zou het volgens hem „een goede zaak” zijn op een rijtje te zetten wat in Nederland juridisch mogelijk en onmogelijk is rond zo’n standaarfilter. „Met bescherming van minderjarigen als uitgangspunt.”

Ook de SGP is voor een standaardfilter, laat fractieleider Van der Staaij weten. Volgens hem is het voor kinderen –en volwassenen– ongezond om toegang te hebben tot pornografisch materiaal. „Jongeren rond de zestien jaar zijn moreel nog onvoldoende ontwikkeld. Door het kijken van porno kan een verwrongen beeld ontstaan over seksualiteit. We moeten hen daar extra bescherming tegen bieden.”

Nieuwsgierigheid

VVD en D66 staan er anders in. Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) erkent dat het goed is om kinderen „niet zomaar” bloot te stellen aan porno of extreem geweld op internet. „Maar om dit generiek via het strafrecht te regelen, gaat veel te ver. Het is aan de ouders om hier op een goede manier met hun kinderen mee om te gaan.”

Dat het zien van pornografische beelden een inbreuk doet op de rechten van een kind –zoals Macron stelt– vindt Van Wijgaarden overdreven. „Jonge kinderen wil je beschermen tegen alle voor hen schadelijke beelden. Maar op een bepaalde leeftijd is nieuwsgierigheid naar seksualiteit normaal en gezond. Dat moet je niet te makkelijk gaan criminaliseren.”

Ook D66 is er geen voorstander van om internetproviders te dwingen standaard een volwassenfilter aan te hebben staan. „Er zijn voldoende mogelijkheden voor ouders om browsers zo in te stellen dat sites voor volwassenen niet toegankelijk zijn voor kinderen”, reageert een woordvoerder van D66. „Datzelfde geldt voor apps als YouTube en Netflix.”

In een reactie geeft de woordvoerder van de Kinderombudsman aan nog geen beleid te hebben over kinderen en media.