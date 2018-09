Wekkers verstoren bankcongres in Brussel

Een congres van mensen uit de financiële sector in het gebouw van Nationale Bank in Brussel is donderdag verstoord door wekkers. Er gingen zes wekkers tegelijk af in de zaal die het geluid van een tikkende tijdbom nabootsten, meldt het Openbaar Ministerie.

Enkele deelnemers hadden rond 10.30 uur in paniek de politie gebeld over een mogelijke aanslag. De driehonderd aanwezigen op het congres van de Europese bankenfederatie EBF werden geëvacueerd en er werd een veiligheidszone ingesteld.

Het hele gebouw is doorzocht. Het Brusselse parket meldt „dat er geen risico op ontploffing meer is”. De politie onderzoekt wie de wekkers in het auditorium heeft geplaatst en hoe dat is gebeurd.