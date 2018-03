Weinig kans op aparte begroting rechters

Er komt waarschijnlijk geen aparte begroting voor de rechtspraak. De SP hoopte op steun van D66 om dat in de wet vast te leggen, maar die regeringspartij voelt daar toch niets voor. Het kabinet is er evenmin voorstander van. Omdat de ChristenUnie toch nog twijfelt, is de hoop van de SP echter nog niet helemaal vervlogen.

De rechtspraak valt onder de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens het socialistische Tweede Kamerlid Michiel van Nispen doet dat geen recht aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Ook rechters zelf willen graag dat hun begroting wordt losgemaakt van die van Justitie. Zij noemden het dinsdag in een opiniestuk in de Volkskrant „principieel onjuist” dat het ministerie over de kosten gaat.

Een eerdere initiatiefwet van Van Nispen in 2016 haalde het ook al niet. Toen stemde de PvdA op het laatste moment tegen, ditmaal leek de sleutel te liggen bij regeringspartij D66. Justitiewoordvoerder Maarten Groothuizen van de sociaal-liberalen wees onder meer op de Raad van State, die vraagtekens plaatste bij nut en noodzaak van het voorstel.

Daarop vestigde Van Nispen zijn hoop op de ChristenUnie. Die steunde hem in 2016 en houdt nu de kaarten nog op de borst. Omdat de regeringscoalitie hierover niets heeft afgesproken, lijkt de kleinste regeringspartij vrij om zich achter het voorstel te scharen. Doet ze dat en houdt Van Nispen genoeg oppositiepartijen binnenboord, dan maakt zijn initiatiefwet toch een kans.