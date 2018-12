Weinig bijval voor ChristenUnie-plan Syrië-missie

CU-Kamerlid Joël Voordewind oogst vooralsnog weinig bijval met het voorstel dat Nederland Frankrijk en Engeland in EU-verband snel te hulp moet komen, als beide landen na de terugtrekking van Amerika in Syrië achterblijven.

De reacties vanuit de Tweede Kamer op zijn oproep dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken hierover snel in beraad moeten gaan, varieerden vrijdagmiddag van aarzelend en licht kritisch tot ronduit negatief.

„Dit is te kort door de bocht”, reageerde defensiewoordvoerder André Bosman van coalitiepartner VVD via de Volkskrant. Het Kamerlid wijst erop dat besluiten over de buitenlandse inzet van Nederlandse militairen doorgaans vooraf worden gegaan door een grondige feiteninventarisatie van de hand van het kabinet. Leiden die tot het voorstel voor een missie, dan vragen de bewindslieden de Kamer daarvoor om steun.

ChristenUnie: Snel EU-beraad over nieuwe missie naar Syrië

Bosman benadrukt dat het kabinet de benodigde brede afweging momenteel nog niet heeft gemaakt. De VVD’er spreekt wel zijn steun uit voor een Tweede Kamerdebat in januari, na het Kerstreces. Daarin moeten wat hem betreft alle relevante politieke, militaire, volkenrechtelijke en diplomatieke afwegingen van een mogelijke EU-missie in Syrië aan de orde komen. Ook wil hij horen of een eventuele deelname van Nederland de draagkracht van de krijgsmacht niet te boven gaat.

In het Reformatorisch Dagblad zei Voordewind vrijdag te zinspelen op een afschrikkingsmissie. Hij schat in dat de in Syrië te stationeren militairen vooral het garanderen van de rust en de stabiliteit in Noord-Oost-Syrië als taak zullen hebben. Dit deel van het land staat nu grotendeels onder controle van Koerdische strijdkrachten. Deze houden er echter ernstig rekening mee dat de Turkse president Erdogan na het vertrek van Amerika opnieuw een offensief tegen hen zal starten. De kans is aanzienlijk dat daarbij ook de christelijke minderheden uit Noord-Oost-Syrië zullen worden verjaagd.

Diplomatie

Voordewind vreest verder dat de Koerden als gevolg van een Turkse aanval al hun manschappen zullen mobiliseren bij de Turkse grens. Dat kan er toe leiden dat IS langs de grens bij Irak vrij spel krijgt, aldus het Kamerlid.

Diverse partijen, zoals CDA en SP, delen de vrees voor een Turkse inval, maar vinden het meer voor de hand liggend dat Nederland eerst probeert Erdogan langs diplomatieke weg in toom te houden.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer zegt Voordewinds intenties om het Koerdische gebied te steunen te delen, mede gezien de aanwezigheid van de christelijke minderheden aldaar. Wel zegt hij eerst een duidelijke schets te willen zien van het kabinet „over de militaire mogelijkheden en de diplomatieke context.”