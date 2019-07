Wegwerpplastic Caribisch Nederland in de ban

Er moet een einde komen aan het gebruik van wegwerpplastic in Caribisch Nederland. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) tekent donderdag op Bonaire een overeenkomst met de verantwoordelijke eilandgedeputeerde om naar een verbod toe te werken.

Saba en Sint Eustatius gingen Bonaire de afgelopen dagen voor.

Plastic zakken, bordjes, bestek en rietjes moeten de komende jaren in de ban. Het doel is om het verbod uiterlijk in 2021 in te voeren.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert 160.000 euro om een einde te maken van wegwerpplastic in Caribisch Nederland en helpt de eilanden met het opzetten van de regelgeving.

Het verbod moet het koraal rond de eilanden beschermen en de zee schoner houden. „De foto van een schildpad met een rietje in zijn neus is een berucht voorbeeld van wat weggegooid plastic kan aanrichten”, zegt Van Veldhoven. „Die schildpadden zwemmen hier, in de Caribische zee.”