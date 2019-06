Wegen SGP en ChristenUnie scheiden in EU

De ChristenUnie en de SGP zitten de komende vijf jaar niet langer in dezelfde politieke groep in het Europees Parlement. De SGP blijft in de fractie van conservatieven en hervormers (ECR) waar ook Forum voor Democratie in zit. Forum-delegatieleider Derk Jan Eppink werd verkozen tot een van de vicefractievoorzitters van de ECR.

„Een vruchtbaar mandaat toegewenst in goede samenwerking met SGP”, gaf vertrekkend Europarlementariër Bas Belder Eppink mee. Bert-Jan Ruissen neemt Belders SGP-plek over. De fundamentalistisch-christelijke partij zou woensdagavond formeel besluiten om in de ECR te blijven.

De ECR telt naar eigen zeggen 62 leden uit vijftien EU-landen. De Poolse regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) levert de meeste afgevaardigden. Ook de Britse Tories en de Vlaams-nationalistische N-VA zitten erin. Nieuwkomer is de Spaanse radicaal-rechtse partij VOX.

Peter van Dalen van de ChristenUnie verliet de ECR onlangs omdat hij niet wil samenwerken met Forum. Hij is nu onafhankelijk, maar sluit zich mogelijk aan bij de christendemocratische EVP. Het partijbestuur gaat woensdagavond in beraad en maakt donderdag bekend voor welke fractie wordt gekozen, aldus een woordvoerder.