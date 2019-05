„Weg met belastingvoordelen multinationals”

De linkse oppositie in de Tweede Kamer wil snel paal en perk stellen aan de mogelijkheden voor multinationals om belasting te ontwijken. Topbestuurders van Shell erkennen in weekblad Elsevier dat het olie- en gasbedrijf, dat miljardenwinsten boekt, in Nederland geen winstbelasting betaalt dankzij allerlei legale aftrekposten.

"Onze belastingwetten maken het mogelijk dat Shell geen belasting betaalt. Dat moet veranderen", vindt Kamerlid Bart Snels van GroenLinks. Volgens de SP betaalt de gewone man het gelag voor het gunstige belastingklimaat voor grote bedrijven. "Wat zij niet betalen, betalen mensen meer", zegt fractievoorzitter Lilian Marijnissen. "Tijd om deze schofterige belastingdeals te ontmantelen."

PvdA’er Henk Nijboer noemt het "ongekend hoe Shell ervoor kiest om met fiscaal trapezewerk op grote schaal belasting te ontwijken en dan ook nog verontwaardigd is als daar wat van wordt gezegd". De Tweede Kamer praat op zijn initiatief volgende week met verscheidene partijen over de belastingafdracht van multinationals. Wie Shell bij dat gesprek vertegenwoordigt, is nog niet bekend.