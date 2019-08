Weer Statenlid van FVD naar partij van Otten

Forum voor Democratie verliest opnieuw een volksvertegenwoordiger aan Henk Otten, de ex-FVD’er die een eigen partij wil oprichten.

Het gaat om het Flevolandse Statenlid Cornelis van den Berg. Die maakte vrijdag in een brief wereldkundig dat FVD-leider Baudet voor hem „door de mand is gevallen” omdat hij Otten geroyeerd heeft als partijlid na beschuldigingen over fraude. Volgens Van den Berg, voormalig kerkhistoricus aan de Vrije Universiteit, ging dat „zonder bewijsvoering, zonder wederhoor en zonder aangifte te doen.”

Van den Berg vindt dat het partijbestuur Baudet terug had moeten fluiten na het royement van Otten. „Het bestuur heeft dit optreden niet gecorrigeerd en zodoende impliciet gebillijkt.” Het Statenlid is van mening dat Baudet op had moeten stappen. „Hij had voor het front van de natie het boetekleed moeten aantrekken en zijn spijt moeten bekrachtigen met de mededeling dat hij aftreedt.”

Volgens het Statenlid radicaliseert Baudet en vervalt hij regelmatig in grootspraak. Van den Berg stoorde zich aan de uitlating van Baudet dat hij de leidende intellectueel van Nederland is.

De stap van Van den Berg komt nadat eerder deze week bekend werd dat drie senatoren uit de FVD-fractie stappen en samen verder gaan. Naast de eerder genoemde Henk Otten zijn dat voormalig partijvoorlichter De Vries en Rookmaker. Zij gaan samen een nieuwe partij oprichten.

Doordat de drie de FVD-fractie verlaten, is deze niet langer de grootste in de Eerste Kamer. De fractie had twaalf leden, nu nog negen. Het is mogelijk dat zich nog meer senatoren aansluiten bij Otten.

Baudet deed deze week luchtig over het vertrek van de drie. Volgens hem was dat niet nodig geweest omdat er geen inhoudelijk verschil van mening is.

Of nieuwe partij succesvol is, hangt af van charisma politiek leider