Weer stapt Statenlid FVD over naar Otten

Het Zuid-Hollandse Statenlid Caroline Persenaire verlaat Forum voor Democratie (FVD) en stapt over naar de groep van Henk Otten. Ruim een week geleden deed een Statenlid in Flevoland hetzelfde.

„Morgen zal ik de commissaris van de Koning in Zuid-Holland hierover informeren”, twitterde Persenaire. FVD gaat door deze stap terug naar tien Statenleden in Zuid-Holland en is daarmee niet meer de grootste partij. De VVD heeft ook tien Statenleden in Zuid-Holland.

Otten werd in juli uit FVD gezet. Hij is samen met Thierry Baudet een van de oprichters van Forum. Otten nam na de breuk zijn zetel in de Eerste Kamer mee en twee andere senatoren van FVD sloten zich aan bij Otten. Hij wil een eigen partij oprichten.