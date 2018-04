Weer slachthuis dicht in België

Wederom moet een slachthuis in België dicht. Voedselagentschap FAVV heeft de vergunning van het bedrijf in Heist-op-den-Berg ingetrokken, onder meer vanwege ondermaatse hygiëne en kwaliteitscontrole.

De waakhond had de afgelopen jaren al meerdere kritische rapporten over het runderslachthuis opgesteld. De laatste maanden zijn herhaaldelijk partijen vlees in beslag genomen, aldus de FAVV.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt in Vlaamse media de sluiting met alle mogelijke juridische middelen te zullen aanvechten. De gebreken zouden zijn hersteld.

Vorige maand bleek dat vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken had geknoeid met invriesdata, waarop meerdere supermarktketens de samenwerking opzegden. Een slachthuis in Izegem van dezelfde eigenaar moest vorig jaar tijdelijk dicht nadat daar mishandeling van runderen was gefilmd. Ook een varkensslachthuis in Tielt moest de deuren tijdelijk sluiten wegens dierenmishandeling.