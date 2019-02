Weer duizenden klimaatspijbelaars in België

Voor de vijfde donderdag op rij zijn scholieren en studenten in België de straat op gegaan voor het klimaat. In veel steden zijn jongeren op de been, maar het zwaartepunt ligt in Leuven, waar net als vorige week een kleine 15.000 deelnemers werden geteld.

In Brussel, waar de opkomst twee weken geleden nog 35.000 was, waren het er volgens de politie 5000. Komende donderdag moet de Belgische hoofdstad weer het brandpunt zijn, als het aan de initiatiefnemers ligt.

In Antwerpen was de opkomst met 600 een stuk lager. Ook in Kortrijk, Hasselt, Luik, Bergen en Aarlen protesteerden scholieren tegen het gebrek aan klimaatactie van de politiek. Er liepen ook heel wat leraren mee.

De organisatie achter de marsen, Youth for Climate, heeft opgeroepen tot een wereldwijde staking voor een beter klimaat op 15 maart.