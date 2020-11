Weekers: ik wist niet van ontspoorde fraudejacht fiscus

Voormalig staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) was zich er niet van bewust dat zijn Belastingdienst bepaalde ouders hard en groepsgewijs behandelde in de jacht op fraudeurs. Dat zegt hij in een verhoor door de ondervragingscommissie die onderzoek doet naar het schandaal met de kinderopvangtoeslag.

Weekers wist niet dat ouders die stonden ingeschreven bij van fraude verdachte gastouderbureaus vaak zomaar enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. De commissie vroeg hem over het handelen van de speciale fraudeteams CAF, die in zijn tijd achter mogelijk frauderende organisaties zoals gastouderbureaus aangingen.

„Anders had ik wel ingegrepen”, bezweert Weekers. Wat er met ouders is gebeurd in de toeslagenaffaire is „diep triest” en „schandalig”.

In het verhoor erkende Weekers ook dat het kabinet, en daarmee de Belastingdienst, de fraudeaanpak flink opschroefde naar aanleiding van de beruchte Bulgarenfraude. Toen de Kamer ook een hardere fraudeaanpak eiste, waarschuwde Weekers al dat „de goeden onder de kwaden zullen lijden”. Daarmee bedoelde hij niet dat onschuldige ouders onterecht als fraudeur behandeld zouden worden, legt hij nu uit. De oud-bewindsman probeerde daarmee te zeggen dat ouders vaker zelf met bewijzen moeten komen en soms langer moeten wachten op antwoorden van de Belastingdienst.

„Ik werd elke keer weer opnieuw verrast als incidenten en problemen naar boven kwamen via de media, via Kamerleden, terwijl het niet op mijn bureau kwam”, zegt Weekers ook. Nog steeds komt veel informatie naar boven zonder dat de staatssecretarissen die nu over de Belastingdienst en Toeslagen gaan deze zelf naar boven brengen. Dat komt volgens Weekers doordat „op bepaalde plekken onvoldoende maatschappelijke antenne aanwezig was binnen de dienst”.