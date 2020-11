Weekers denkt achteraf: had ik de toeslagenregels maar aangepast

Voormalig staatssecretaris Frans Weekers zocht naar een manier om de harde regelgeving rond toeslagen te omzeilen. Dat zegt hij tegen een ondervragingscommissie. Hij was tegenstander van de strenge toeslagenregels, maar zag uiteindelijk toch geen ruimte in de wet. „Had ik mijn ‘gut feeling’ nou maar gevolgd”, zegt Weekers met de kennis van nu.

Dat gebeurde niet, omdat het ministerie van Sociale Zaken vasthield aan de strenge regels. Deze schrijven voor dat ouders het volledige bedrag aan ontvangen toeslagen moeten terugbetalen als ze hun eigen bijdrage niet volledig hebben betaald. Een uitspraak van de Raad van State bevestigde dat de wet nu eenmaal zo werkt. „Ik voelde de vrijheid niet om daarvan af te wijken”, zegt Weekers.

In tegenstelling tot belastingregels, laat de toeslagenwet nauwelijks ruimte om rekening te houden met individuele gevallen en zo maatwerk te leveren. „Je bent met handen en voeten gebonden aan het beleid van de vakministers”, zegt Weekers. Hij vond het bovendien niet gepast om zich actief te bemoeien met regels waarvoor een andere bewindspersoon verantwoordelijk is. „Andere bewindslieden kunnen ook niet zomaar in mijn portefeuille gaan rommelen.”

Uiteindelijk heeft Financiën die regels wel zelf aangepast, nadat de schaal en de ernst van de toeslagenaffaire waren blootgelegd. Achteraf denkt Weekers: hadden we dat nu maar eerder gedaan. „Maar daar hebben mensen niets aan.”