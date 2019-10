Week van de waarheid voor Haga Lyceum

Het is de week van de waarheid voor het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Verantwoordelijk minister Arie Slob wil dat het huidige bestuur van de school vertrekt. De bewindsman laat dinsdag weten of de interim-bestuurder die de school heeft aangedragen, acceptabel is. Zo niet, dan dreigt de school zijn financiering kwijt te raken.

De school raakte in opspraak, nadat bekend was geworden dat het bestuur volgens inlichtingendienst AIVD banden heeft met extremistische figuren. Daarbij concludeerde de onderwijsinspectie deze zomer dat „de manier waarop het bestuur functioneert schadelijk is voor de school en de leerlingen”.

Na het kritische inspectierapport besloot Slob een zogenoemde aanwijzing te geven. Het schoolbestuur kreeg vorige maand vier weken de tijd het veld te ruimen, en een tijdelijke vervanger voor te dragen. In eerste instantie verzette het bestuur zich, maar uiteindelijk werd vlak voor de deadline toch een interim-bestuurder voorgesteld.

Wat Slob betreft moet de interim-bestuurder zijn sporen in het onderwijs hebben verdiend. Hij of zij moet later een geheel nieuw bestuur installeren.

Het Haga Lyceum kreeg vrijdag al een tegenslag te verwerken. Voorlopig komt er geen extra bekostiging van de Staat. Dat had de school geëist, vanwege een verdubbeling van het aantal leerlingen. Maar Slob stelt zes maanden de tijd te hebben om over het geld te besluiten, en kreeg daarin van de rechter gelijk. De school kan nog in beroep gaan.