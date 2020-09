Website ministerie over reisadviezen 71 miljoen keer bekeken

De onzekerheid bij mensen of ze tijdens de coronacrisis wel op reis kunnen, heeft geleid tot een enorme explosie in het aantal bezoeken aan de site over reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De website www.nederlandwereldwijd.nl is de afgelopen acht maanden ruim 71 miljoen keer geraadpleegd. Over heel 2019 was dat 3,25 miljoen keer, meldt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Volgens hem „onderstreept de Covid-crisis het belang van en de vraag naar actuele en betrouwbare reisadviezen”. Zijn departement is bezig om de reisadviezen te verbeteren. De Algemene Rekenkamer deed al voor de coronacrisis aanbevelingen om het proces aan te passen en beter af te stemmen op Europees niveau.

Reisadviezen zijn niet dwingend of bindend. Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen als ze toch op reis gaan naar een land waarvoor code geel, oranje of rood is ingesteld. Dan gelden er veiligheidsrisico’s, van lichte tot zeer ernstige.