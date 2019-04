Wateropslag tegen droge zomer

Waterbuffers in zandwingebieden en maatregelen tegen verzilting moeten Nederland voorbereiden op zeer droge zomers. Het Rijk trekt daar 7 miljoen euro voor uit.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kondigde dit vrijdag aan. „We moeten van kampioen dijken bouwen tegen hoogwater nu ook kampioen wateropslag worden als remedie tegen droge zomers”, aldus Van Nieuwenhuizen. „Ons watermanagement gaan we nog meer inrichten op het vasthouden van water zodat we in komende zomers over grotere buffers beschikken.” Door de maatregelen kan tijdens grote droogte het grondwater worden aangevuld met water dat in zandwingebieden is verzameld.

Tijdens de droge zomer van 2018 deden problemen met de grondwaterstand zich met name voor op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. Daarom gaat 4 miljoen euro naar wateropslag in die regio’s, die daar zelf „een veelvoud” van dat bedrag bijleggen.

Nog eens 2 miljoen euro wordt gestoken in maatregelen tegen verzilting. Voor onderzoek en kennisontwikkeling komt 1 miljoen euro beschikbaar. Het binnendringende zoute zeewater vormde in 2018 een probleem voor het drinkwater en de landbouw.

Ook komende zomer staan de waterbeheerders voor een grote opgave. Hoewel er afgelopen maanden een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, is in sommige gebieden het grondwater nog steeds onvoldoende aangevuld om lange droogteperiode door te komen. Een van de voorzorgsmaatregelen is dat het waterpeil in het IJsselmeer bij het begin van de zomer zo hoog mogelijk wordt gehouden. Een derde van Nederland is afhankelijk van water uit het IJsselmeer.

De economische schade door de droge zomer van 2018 wordt geschat op 500 miljoen tot 2 miljard euro.