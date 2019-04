Wat wil Baudet eigenlijk met ons land?

Met de ”uil van Minerva” en ”boreaal” haalde Baudet veelvuldig de pers. Intrigerende woorden. Maar hoe gaat Nederland er uitzien als Forum voor Democratie het voor het zeggen krijgt?

Economie

Gezinnen met kinderen kunnen het wel met een onsje minder doen, vindt Baudet. Vanaf het derde kind hebben ouders als het aan hem ligt geen recht meer op kinderbijslag. Dat scheelt –zeker voor grote gezinnen– al snel een slok op een borrel. Een gezin met drie kinderen, waarvan de jongste niet ouder is dan vijf jaar, zou dan al circa 220 euro per kwartaal mislopen. Voor grotere gezinnen zou de schade nog groter zijn.

Waar FVD hard is voor gezinnen, is ze juist schappelijk voor ouderen. De pensioenleeftijd moet vastgezet worden op 66 jaar. Ook zou de eerste 20.000 euro inkomstenbelastingvrij moeten zijn; een maatregel die vooral gunstig is voor gepensioneerden met een relatief laag inkomen.

Baudet en consorten zijn sowieso geen fan van het huidige belastingstelsel. De partij pleit voor een tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting: één van 20 procent en één van 35 procent. Dit is vele malen lager dan de huidige hoogste belastingschijf van 52 procent. Door een lagere inkomstenbelasting zou werk meer lonend moeten worden én worden werkeloze thuiszitters extra geprikkeld om een baan te vinden, aldus FVD.

Zo kiest FVD enerzijds voor een visie die populair is op de rechterflank van het politieke speelveld (lage inkomstenbelasting) en anderzijds voor opvattingen die het goed doen bij linkse partijen (lage pensioenleeftijd).

Cultuur

„Wij hebben mammoeten gevloerd, wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving ooit. Wij dragen een unieke kracht en indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven.” In zijn veelbesproken speech van 20 maart herhaalde Baudet een inmiddels bekend standpunt: onderwijs en media proberen maar al te vaak de Nederlandse cultuur in een kwaad daglicht te stellen.

Concrete ideeën om dit te keren, lijkt FVD niet te hebben. Of het moet zijn dat ze „de macht van politieke partijen in de (lokale) aansturing van het onderwijs” wil inperken. FVD is voor behoud van bijzonder onderwijs, maar met „zeer strenge waarborgen op kwaliteit.”

Waar het gaat om media, wordt „de publieke en politieke meningsvorming gemanipuleerd” met de ruim 900 miljoen euro die de publieke omroep jaarlijks ontvangt, aldus FVD. De partij roept daarom consequent op tot „het saneren van de publieke omroep”, en vindt dat er meer Nederlandse cultuur moet worden getoond, zodat mensen „weer van ons land gaan houden.”

Klap op de vuurpijl is het idee voor een Wet Bescherming Nederlandse Waarden. Kern daarvan is dat alle instanties, dus ook scholen en religieuze instellingen, vijf „fundamentele waarden” onderschrijven. Dit zijn achtereenvolgens: 1) de Nederlandse wet gaat boven religieuze leefregels; 2) iedereen heeft het recht wel of niet te geloven, en daarvan af te vallen; 3) godsdienstige ideeën bekritiseren en bespotten is een recht; 4) alle mensen zijn fundamenteel gelijkheidwaardig; 5) vrije partnerkeuze. Overtreding van de waarden zou streng bestraft moeten worden.

Zorg

Open deuren intrappen. Dat is vooral wat FVD in haar standpunten over zorg doet. Met teksten als „vertrouwen op het gezonde verstand” en „geef zorgverleners meer macht” baart de partij vrij algemene teksten waar velen het mee eens zullen zijn.

Op een aantal punten is de partij wat concreter. Zo moet het eigen risico verlaagd worden van 385 euro naar 200 euro. Ook de maximale eigen bijdrage moet naar beneden.

De partij blijft vooral erg algemeen. Aan standpunten als „meer aandacht voor de zorgbehoevende” en „meer geld naar zorg, minder naar bureaucratie”, zal niemand zich storen.

FVD is voorstander van het legaliseren van softdrugs. Dit is volgens de partij een „modernisering” van het drugsbeleid. De partij van Baudet staat dan ook achter de wietproef van het kabinet, waarin softdrugs in een aantal gemeenten, bij wijze van experiment, legaal worden gemaakt. Doorgesnoven types die op straat overlast veroorzaken, moeten dan wel weer harder worden aangepakt.

Democratie

Politici moeten meer rekening houden met het volk, vindt Baudet. Hij is voorstander van bindende volksraadplegingen. Hij denkt dat de politiek hierdoor in de besluitvorming bewuster nadenkt over wat Henk en Ingrid van politieke beslissingen vinden. Als de politiek eenmaal een besluit genomen heeft, zou een referendum deze keuze weer ongedaan kunnen maken.

Onlangs werd door de Tweede Kamer het raadgevend referendum afgeschaft; dit was een variant die niet bindend was en door de politiek eenvoudig kon worden genegeerd. Thierry Baudet noemde verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren een „sluipmoordenaar van de democratie” en vindt dat zij moet opstappen als bewindspersoon.

De minister-president moet direct door het volk gekozen worden. Bij een Tweede Kamerverkiezing moet iedereen twee keer kunnen stemmen: één keer op een partij en één keer op een kandidaat-premier. Degene met de meeste stemmen wordt de premier van het land, en mag ook direct de ministers aanstellen. De macht van de gekozen minister-president moet zelfs zo ver gaan dat hij tussentijds ministers en staatssecretarissen moet kunnen ontslaan of een hogere positie kan geven.

In 2017 stelde Baudet Pieter Omtzigt, Kamerlid voor het CDA, voor als minister-president. Hij zou een zogenoemd zakenkabinet moeten leiden, dat zich met name richt op lopende belangen in plaats van een politiek programma. Voorstander van een zakenkabinet is Baudet nog altijd, maar de naam van Omtzigt wordt niet meer genoemd.

Europa

Is FVD voor een nexit, of wil de partij dat Nederland lid van de Europese Unie blijft? Vriend en vijand is daarover de laatste weken in verwarring, al lijkt de partij er wel naar de te neigen om de EU de rug toe te keren. Onlangs zei partijleider Henk Otten dat de partij „helemaal niet per se voor een nexit” is. Maar Baudet floot hem daarop terug: FVD zou wel degelijk voor het verlaten van de EU zijn, zei hij tegenover de Volkskrant. „Dat staat in ons verkiezingsprogramma en is al jaren onze lijn.”

Het FVD-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer (2017-2021) is inderdaad niet voor tweeërlei uitleg vatbaar: „Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een nexit.” Maar in het overzicht van standpunten op de website –wat toch het meest actueel verondersteld mag worden– komt het woord nexit weer helemaal niet voor. De partij zegt daar wel „tegen de EU te zijn”, maar wil het oordeel aan de kiezer laten: „FVD is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie.” Recent onderstreepte Baudet deze genuanceerde lijn door tegen een PVV-motie te stemmen die opriep tot een directe nexit. Dat zou dus alleen na een referendum kunnen plaatsvinden.

Verder wil de partij ook een volksraadpleging over voortzetting van het lidmaatschap van de eurozone en een referendum over „voortzetting van de open grenzen en het vrije, ongecontroleerde verkeer van personen” in de EU.

Wil de partij alleen een nexit na een referendum? Of is deze wens toch onvoorwaardelijk? Het moet nog blijken welke variant de definitieve lijn wordt.

Klimaat

Het is één van de speerpunten van Forum: tekeergaan tegen de „bizarre” maatregelen die het kabinet wil nemen om de uitstoot van CO2 te beperken. Er heerst volgens Baudet een „klimaatgekte” in Nederland. Hij wordt regelmatig door tegenstanders als zogenoemde klimaatontkenner neergezet, maar dat is hij strikt genomen niet. „In bepaalde tijden in de geschiedenis werd het wat warmer op aarde, dan weer wat kouder en nu weer wat warmer. Klimaatverandering is van alle tijden.”

De belangrijkste kritiek die Baudet heeft op de klimaatplannen, is dat Nederland maar een kleine speler is op het wereldtoneel. Nederland kan wel alles uit de kast trekken en miljarden investeren om bij te dragen aan verbetering van het klimaat, maar dat heeft amper effect op de temperatuur op aarde, denkt Baudet. „Zolang China gewoon doorgaat met kolencentrales bouwen, heeft wat wij hier doen echt geen zin”, zei hij onlangs.

In 2017 was FVD nog voorstander van de energietransitie die Nederland wil doormaken. Maar inmiddels is de partij radicaal tegen alle klimaatplannen van het kabinet. Voortschrijdend inzicht, noemt Baudet het zelf.

In mei bespreekt de Eerste Kamer de Klimaatwet, waarin de klimaatdoelen voor de komende tientallen jaren zijn vastgelegd.

Op het moment van bespreken legt zijn partij in de Senaat net zoveel gewicht in de schaal als Nederland volgens FVD kan toevoegen aan klimaatverandering: niets.

Immigratie

„Het partijkartel blijft maar doorgaan met het binnenhalen van ongehoorde aantallen kansarme immigranten”, aldus het FVD-verkiezingsprogramma.

FVD wil dat het immigratiebeleid gericht is op wat Nederland eraan heeft, en wat het land aankan. „Ook op basis van culturele achtergrond”, vermeldt het programma terloops.

De jonge partij pleit ervoor dat opvang in Nederland, als het dan zo ver komt, niet meer mag leiden tot een permanente verblijfsvergunning. Terugkeer naar het land van herkomst zou altijd het doel moeten zijn.

Als het gaat om oplossingen, ‘shopt’ FVD geregeld graag in het buitenland. Dat geldt ook op dit dossier. De partij wil bijvoorbeeld „asielbeleid naar Australisch model.” Wat dat inhoudt? Australië wil zelf beslissen wie er het eiland op komt en wie niet. Dat lukt over het algemeen goed, maar heeft wel een prijs.

Migranten die per boot komen, bijvoorbeeld vanuit Indonesië of Sri Lanka, worden zonder pardon rechtsomkeert gestuurd. Australië hanteert een vrij strikt maximumaantal voor immigranten, die én iets moeten toevoegen aan het land én de banen van de Australiërs niet mogen inpikken.

FVD ziet daar wel wat in. De partij wil ook dat immigranten met „extreme politieke ideeën die niet in lijn zijn met onze westerse beschaving” onmiddellijk worden uitgezet naar het land van herkomst. Hoe deze „extreme ideeën” getoetst moeten worden, is vooralsnog onduidelijk.