Wat verandert er in 2019?

Op 1 januari verandert er weer veel als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, en door het belastingplan van het kabinet dat deels in werking treedt. Een selectie uit de vele maatregelen:

- Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent. Daardoor worden de dagelijkse boodschappen circa 2,8 procent duurder, maar ook bijvoorbeeld kraanwater, het openbaar vervoer, een avondje uit en een bezoekje aan de kapper.

- Door de invoering van het tweeschijvenstelsel en de verhoging van de algemene heffingskorting gaat de inkomstenbelasting voor werkenden omlaag. Een verhoging van de ouderenkorting zorgt ervoor dat ook gepensioneerden er op vooruit gaan.

- De belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit juist omlaag. De totale energierekening stijgt, doordat huishoudens minder korting krijgen op de energiebelasting.

- Roken wordt duurder in 2019. De prijs van een pakje van twintig sigaretten gaat door de accijns- en btw-verhoging per 1 januari 6 cent omhoog. Een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder.

- De AOW-gerechtigde leeftijd gaat verder omhoog naar 66 jaar en 4 maanden.

- De WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) treedt in werking. Daardoor heeft de partner van de moeder van een pasgeboren baby recht op vijf dagen verlof in plaats van twee.

- Burgemeesters kunnen woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur. Nu kan dat alleen als er drugs aanwezig zijn.

- Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg langs speciale camera’s rijden, mogen vier weken worden bewaard. Dat kan helpen ernstige misdrijven op te lossen, zoals plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme.

- Naasten van mensen die door bijvoorbeeld een misdrijf, ongeluk of medische blunder zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben, krijgen recht op vergoeding van zogenoemde affectieschade.

- In de kinderopvang mogen medewerkers voortaan nog maar drie kinderen tot 1 jaar oud onder hun hoede hebben. Nu zijn dat er nog vier. Bij de buitenschoolse opvang voor kinderen ouder dan 7 jaar gaat het maximum juist omhoog van tien naar twaalf kinderen.

- De kinderopvangtoeslag gaat voor alle ouders omhoog.

- Hulp voor mensen die een matig gezondheidsrisico lopen door overgewicht komt in het basispakket van de zorgverzekering. Ook kunnen mensen vervoer vergoed krijgen als zij voor een consult of controle naar het ziekenhuis moeten.

- Sommige geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn, zoals paracetamol, calcium en bepaalde vitaminen, zitten niet langer in het basispakket.

- Er komt een maximale eigen bijdrage van 250 euro voor medicijnen. Het wettelijk verplicht eigen risico bij de zorgverzekering blijft 385 euro.