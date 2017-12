Wat verandert er in 2018?

Op 1 januari verandert er weer veel, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving. Een selectie.

Werk en Inkomen:

-De AOW-leeftijd wordt 66 jaar

-Ouders krijgen ook kinderopvangtoeslag als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat

-Het minimumloon gaat gelden bij betaling op basis van stukloon

-De financiële vergoeding bij ontslag gaat van 77.000 naar 79.000 euro

Veiligheid en rechtspraak:

-Zedendelinquenten en daders van zware geweldsmisdrijven kunnen langer onder intensief toezicht blijven

-De trouwregels veranderen: mensen trouwen in het vervolg in beperkte gemeenschap van goederen

-Organisaties in vitale sectoren moeten digitale inbraken en storingen melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum

-De kinderrechter mag beslissen over het contact of omgang van kinderen met de ouder die zijn partner heeft gedood

-Nederland is voor een jaar lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

-Vier Nederlandse F-16’s gaan vanaf een basis in Jordanië in Irak en Oost-Syrië weer doelen van terreurgroep IS bombarderen

Ondernemen:

-De btw-landbouwregeling verdwijnt

-Glastuinbouwbedrijven moeten hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren

-Ondernemers kunnen eenvoudiger premiekorting krijgen als ze werklozen, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst nemen

-Voor kleine vissersboten (kleiner dan 12 meter) wordt de elektronische vangstregistratie ook verplicht

-De eisen voor de kwaliteit van de kinderopvang worden hoger

Overige:

-De maximale hoogte van de hypotheek gaat omlaag; er mag niet meer geleend worden dan het huis waard is.

-Voor usb-sticks en wearables moeten een thuiskopievergoeding worden betaald. Dat geldt niet meer voor blanco cd’s en dvd’s

-Vuile tweetaktbrommers en scooters gaan uit de verkoop. Alle nieuwe brommers en scooters moeten voldoen aan de euro 4 emissie-eisen

-De bouwvoorschriften voor woonboten veranderen. Er gaan onder meer andere eisen gelden voor constructie, brandveiligheid en energieverbruik

-Het samengaan van openbare en bijzondere scholen wordt eenvoudiger; het moet helpen kleine scholen in krimpgebieden te behouden