Wapenhandelaar overgebracht naar België

De Portugese autoriteiten hebben de Belgische wapenhandelaar Jacques Monsieur overgeleverd aan België. Hij is donderdagavond na aankomst vastgezet in een gevangenis in Brussel. De man werd eerder deze maand opgepakt in Portugal op grond van een Europees aanhoudingsbevel dat België had uitgevaardigd.

Belgische rechters veroordeelden Monsieur vorig jaar in hoger beroep tot vier jaar celstraf en een boete van 1,2 miljoen euro voor illegale wapenleveranties naar landen als Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran tussen 2006 en 2009. Het ging om onder meer automatische wapens, munitie, tanks, helikopters en vliegtuigen.

Monsieur leefde ondergedoken in het Portugese Évora. Hij heeft ook veroordelingen op zijn naam in Frankrijk en de Verenigde Staten.