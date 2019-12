‘Wanbetalers’ centraal op tweede dag NAVO-top

Op de tweede dag van de NAVO-top in Londen staat woensdag de lastenverdeling hoog op de agenda. De Amerikaanse president Donald Trump trok dinsdag al van leer tegen de lidstaten die in zijn ogen te weinig uitgeven aan defensie en kondigde dreigend aan leiders hierop aan te spreken. Hij stelde zich openlijk de vraag of de VS bondgenoten die tekortschieten nog wel zouden moeten verdedigen.

Trump claimde als zijn verdienste dat de NAVO-landen hun defensiebestedingen sinds zijn aantreden verhogen. Volgend jaar is dat 130 miljard dollar, maar slechts negen lidstaten halen de 2 procent van het nationaal inkomen, de norm die ze moeten nastreven voor 2024.

Net als vorig jaar nam Trump vooral Duitsland op de korrel, dat het doel dit decennium niet zegt te halen. Net als Duitsland blijft Nederland dit jaar onder 1,4 procent, hoewel premier Rutte al vaak heeft erkend dat Trump een punt heeft. Het is volgens hem aan een volgend kabinet om de defensiebestedingen verder te verhogen.

De enige officiële werksessie van de top duurt woensdag van 10.00 tot 13.00 uur. Naast de lastenverdeling wordt gesproken over onder meer terrorisme, Rusland, de opkomst van China, wapenbeheersing, de paraatheid van de strijdkrachten en de ruimte als NAVO-domein.

De kritiek van de Franse president Macron op het bondgenootschap, en met name Turkije, komt vast ook weer ter sprake. Een voorstel om een groep deskundigen te laten kijken naar verbetering van de politieke samenwerking binnen de NAVO kreeg al steun van diverse leiders.