Wallonië blijft wapens leveren aan Saudi’s

Wallonië blijft wapens leveren aan Saudi-Arabië, net als onder meer Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Meerdere Europese landen hadden opgeroepen wapenverkopen aan de Saudi’s op te schorten na de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Saudi-Arabië is de grootste klant van wapenproducent FN Herstal in het zuiden van België. Als alle EU-landen de leveringen zouden opschorten, zou Wallonië dat niet uitsluiten, zei de Waalse premier Willy Borsus in het parlement. Hij wil wel goed kijken naar eventuele individuele sancties tegen Saudi’s.

Wallonië exporteerde vorig jaar voor ruim 150 miljoen euro aan Saudi-Arabië volgens Waalse media. Het ging vooral om vuurwapens, artillerie, munitie en gepantserde voertuigen. De Belgische federale en de Vlaamse regering zouden graag zien dat de Walen een wapenembargo instellen, maar die gaan er niet over.