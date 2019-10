Wajong-debat eindigt met groot vraagteken

Het debat in de Tweede Kamer over de hervormingsplannen van het kabinet voor de Wajong ging woensdagnacht lang door, maar aan het einde bleef één grote vraag overeind: hoe lang moet de regeling gelden die moet zorgen dat Wajongers die nu meer dan het minimumloon verdienen en hun baan verliezen, er niet fors op achteruitgaan?

De Wajong-uitkering is voor mensen die op jonge leeftijd al een beperking hebben, en bedraagt 70 procent van het minimumloon. Met werken kunnen Wajongers dat aanvullen tot 100 procent of meer. Nu is het mogelijk om meer dan het wettelijk minimumloon te verdienen, door bijvoorbeeld een opleiding af te ronden, of in een hogere schaal te belanden op werk. Die ‘extraatjes’ verdwijnen.

Om te voorkomen dat dit soort Wajongers onder de nieuwe regels mogelijk fors terugvallen bevat het voorstel van het kabinet een overgangsregeling. Iemand die zijn baan verliest heeft recht op een garantiebedrag, maar alleen als er binnen twee maanden een nieuwe baan wordt gevonden.

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer vinden dit een veel te korte termijn. Maar hoe lang de termijn wel moet zijn, daar werden oppositie en coalitie het niet over eens.