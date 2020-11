Wachtende ‘toeslagenouders’ krijgen voor feestdagen 750 euro

Bijna 9000 ouders die zich voor 1 november bij de Belastingdienst hebben gemeld omdat ze vermoeden slachtoffer te zijn in de toeslagenaffaire, krijgen voor de feestdagen eenmalig 750 euro. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) bekendgemaakt.

De compensatie van ouders die op een of andere manier slachtoffer werden van de ontspoorde jacht op fraudeurs met de kinderopvangtoeslag verloopt moeizaam. Door vertragingen weten veel ouders nog steeds niet of ze in aanmerking komen voor compensatie en zo ja, hoeveel. Inmiddels hebben zich zo’n 8891 ouders gemeld. Sommigen van hen waren slachtoffer van de fraudejacht, maar een aantal ouders kan ook gecompenseerd worden omdat ze de dupe waren van het harde toeslagensysteem. Als ze bijvoorbeeld een bonnetje niet konden leveren, moesten ze een heel jaar aan ontvangen toeslagen terugbetalen.

Met de 750 euro wil Van Huffelen tegemoetkomen aan „de Kamerbrede wens om iets te doen voor de gedupeerde ouders voor de feestdagen”. Ook ouders die toch niet in aanmerking komen voor een compensatie, krijgen de tegemoetkoming.

De tegemoetkoming was een idee van de SP. De partij stelde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een bedrag van 1000 euro voor. „Het is goed dat het kabinet nu ook inziet dat deze ouders een tegemoetkoming verdienen voor het lange wachten op compensatie voor de diepe ellende waar zij in zijn gestort”, zegt Lilian Marijnissen. „Zodat zij hopelijk een beetje fijne feestdagen kunnen hebben waarbij er wel geld is voor een cadeautje voor de kinderen en een boom.”