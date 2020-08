Waarschuwing voor energiebedrijf wegens ‘wanordelijk’ platform

Energiebedrijf TAQA heeft een waarschuwing gekregen omdat zijn gaswinningsplatform op de Noordzee voor zowel medewerkers als het milieu onveilig was. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) trof „meerdere overtredingen” aan op het platform, dat voor de kust bij Hoek van Holland ligt.

Volgens het SodM was er onder meer sprake van achterstallig onderhoud en was het gasplatform „wanordelijk”. Zo was het op sommige plekken glad omdat er smeerolie uit machines lekte. Voor zover bekend is er geen olie in de zee terechtgekomen, zegt een woordvoerder.

Het blijft bij een waarschuwing omdat TAQA, de nationale energiemaatschappij van Abu Dhabi, gelijk maatregelen heeft genomen. Er wordt direct ingegrepen als het bedrijf in de toekomst weer de fout ingaat, zegt het SodM. TAQA krijgt dan mogelijk een dwangsom opgelegd om de problemen aan te pakken. In het uiterste geval kan het platform worden stilgelegd, maar dat is volgens een woordvoerder niet eerder voorgekomen.

Het platform gaat in de toekomst een rol spelen bij de ondergrondse opslag van CO2. Dat was volgens het SodM een van de redenen voor de onaangekondigde inspectie.