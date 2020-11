Waarschijnlijk geen volledige lockdown in zwaar getroffen regio’s

Er komen vrijwel zeker geen extra maatregelen zoals een avondklok voor enkele regio’s waar de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn zoals in de regio’s Rotterdam en Dordrecht. Ingewijden bevestigen berichtgeving maandag hierover van het AD.

Het kabinet liet vorige week weten extra stappen voor zwaar getroffen regio’s te overwegen. Daarbij werd naast de avondklok gedacht aan verdere sluiting van de detailhandel en sluiting van het voortgezet onderwijs. Het zou dan neerkomen op een volledige lockdown in deze regio’s.

De cijfers geven nu geen aanleiding tot deze drastische maatregelen, is te horen. Het kabinet zal dat vermoedelijk dinsdagmiddag bekend maken na het ministerieel crisisberaad op Algemene Zaken. Coronaminister Hugo de Jonge zal het besluit dan bij zijn vertrek kort toelichten op de stoep van het ministerie.

Het wordt volgens bronnen geen persconferentie of persmoment. Het zal lijken op een vrijdagochtend voor de wekelijkse ministerraad als bewindslieden de media ook even te woord staan voor ze naar binnen gaan. Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie over het coronavirus.

In de Tweede Kamer is ook scherpe kritiek op het idee van het instellen van een avondklok. Ook bij coalitiepartijen zoals D66 valt een avondklok niet goed. Premier Mark Rutte zei vorige week in de Kamer de avondklok wel achter de hand te willen houden als maatregel.