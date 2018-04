Waalse trappisten winnen rechtszaak om water

De trappisten van de abdij van Notre-Dame de Saint-Rémy in het Belgische Rochefort hebben een rechtszaak gewonnen die draait om het water waarmee hun beroemde bier wordt gebrouwen. De Raad van State heeft de vergunning geschorst waarmee de grootste kalkproducent ter wereld vlakbij hun klooster een groeve wil uitdiepen om nieuwe watervoorraden aan te boren.

De Waalse monniken vrezen dat de smaak van het water, en daarmee hun bruine bier, wordt aangetast door de boringen van de Belgische multinational Lhoist. Rochefort is een van de elf trappistenbrouwerijen ter wereld, waarvan er zes in België staan en twee in Noord-Brabant (Koningshoeven en Abdij Maria Toevlucht).

Een officieel trappistenbier moet door monniken van de orde der cisterciënzers binnen de muren van het klooster worden gebrouwen. De opbrengst is uitsluitend voor het levensonderhoud van de paters en het onderhoud van de abdij.

Lhoist was al aan de voorbereidingen begonnen maar moet het werk nu stilleggen. Volgens het bedrijf staan er honderden banen op het spel en is er geen risico voor het trappistenbier.