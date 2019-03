Waalse spijbelaars in actie voor klimaat

Belgische klimaatspijbelaars zijn voor de negende donderdag op rij de straat opgegaan. Deze keer was de Waalse universiteitsstad Louvain-la-Neuve het decor. Er werden ongeveer 4000 deelnemers geteld. Volgens Waalse media lopen niet alleen scholieren en studenten mee, maar ook gezinnen, grootouders en wetenschappers.

Vorige week protesteerden zo’n 2500 scholieren in Antwerpen. De meeste eerdere optochten waren in Brussel, met hogere opkomsten. Ook in andere Belgische steden zijn op donderdagen veel mensen op de been om de politiek duidelijk te maken dat er echt meer moet worden gedaan om de opwarming van het klimaat tegen te gaan.