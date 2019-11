Waalsdorpervlakte en Oranjehotel rijksmonument

De Waalsdorpervlakte en het zogeheten Oranjehotel worden voortaan beschermd als waardevol erfgoed. Ze moeten bewaard blijven om de herinnering aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog levend te houden, schrijft verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

In het Oranjehotel, zoals de Scheveningse gevangenis tijdens de Duitse bezetting al gauw werd genoemd, hielden de bezetters tal van verzetsmensen gevangen. Honderden van hen werden vervolgens naar de Waalsdorpervlakte in de duinen bij Wassenaar gebracht om er doodgeschoten te worden. Van Engelshoven wil van de twee gedenkplaatsen rijksmonumenten maken.

Uit onderzoek blijkt dat plaatsen die herinneren aan het verzet nog te weinig worden beschermd, constateert Van Engelshoven. Ook onderduikplekken, landingsterreinen en plaatsen waar fel is gevochten zijn tot dusver wat stiefmoederlijk behandeld. Voor ander erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog wordt doorgaans wel goed gezorgd.

De minister trekt verder 2,5 miljoen euro uit om Joodse begraafplaatsen in Nederland te onderhouden en restaureren. Ze maakt daarvoor samen met de Joodse gemeenschap een plan. Bovendien gaat ze kijken of er niet meer in de oorlog van Joden geroofde kunst terug kan naar de rechtmatige eigenaren.

De Wassenaarse ‘bunker van Seyss-Inquart’ doet het Rijk voorlopig niet van de hand, schrijft Van Engelshoven. Historici en anderen spraken afgelopen voorjaar hun zorgen uit over de verkoopplannen. Ze zijn bang dat de versterkte boerderij, waar de hoogste baas van het nazi-bewind in Nederland kon schuilen, een smakeloze nieuwe bestemming krijgt. Maar de bunker kan pas worden verkocht zodra er een leidraad ligt voor zulke monumenten, verzekert de minister.