VWS komt met informatiepunt voor ongewenst zwangere vrouwen

Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en daarover steun, voorlichting en advies willen hebben, kunnen 24 uur per dag terecht bij een nieuw informatiepunt, onbedoeldzwanger.info. Het steunpunt is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid (VWS), maar is wel onafhankelijk, meldt het departement.

Onder het beheer van Fiom, een stichting die zich met ongewenste zwangerschappen bezighoudt, zullen hulpverleners van verschillende organisaties de gesprekken voeren. Dat kan via de chat op internet of via een gratis telefoonnummer. Ook mannen die bij zo’n zwangerschap betrokken zijn, kunnen er terecht.

Volgens VWS raakt één op de vijf vrouwen in Nederland ooit onbedoeld zwanger. Jaarlijks gaat het dan om 35.000 tot 57.000 vrouwen tussen de 25 tot 49 jaar. „Van vrouwen met een vaste relatie tot singles en van studenten tot vrouwen die al een gezin hebben. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor de vrouwen als voor mannen”, aldus het ministerie.

Het nieuwe informatiepunt biedt een luisterend oor, geef steun en voorlichting over de mogelijkheden en verwijst eventueel door naar andere instanties. De medewerkers gaan daarbij uit van de situatie van de vrouw en kunnen keuzes voorleggen zoals het kind zelf opvoeden, pleegzorg of het afbreken van de zwangerschap.