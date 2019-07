VVD zwakt plan tegen reddingsschepen af

De VVD ziet af van het plan om het strafbaar te maken om immigranten op de Middellandse Zee op te pikken. Het voorstel viel helemaal verkeerd bij coalitiepartners D66 en ChristenUnie. De laatste zinspeelde zelfs op een kabinetscrisis.

De grootste regeringspartij wilde organisaties als Sea-Watch, die tussen Italië en de Noord-Afrikaanse kust varen om overstekende migranten op te pikken, aanpakken. Die dienen nu in de praktijk als „veerdienst” voor mensensmokkelaars, vindt Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. De bemanning van zulke reddingsschepen moet vier jaar cel kunnen krijgen, stelde hij voor.

D66 en ChristenUnie reageerden woedend op „het zoveelste proefballonnetje” van hun coalitiegenoot. Ze wezen erop dat het juist strafbaar is om mensen in nood níet te helpen. Ook de vierde regeringspartij, het CDA, maakte duidelijk het werk van de hulporganisaties niet strafbaar te willen stellen. Dat is volgens Kamerlid Madeleine van Toorenburg ook niet nodig, omdat de rechter nu al kan ingrijpen als bijvoorbeeld Sea-Watch als verlengstuk van mensensmokkelbendes fungeert.

Van Wijngaarden zwakte het plan daarop af. Hij stelt nu „eerst vragen” en wil dat het kabinet nadenkt over de rol van de reddingsschepen in de oversteek en over mogelijkheden om te voorkomen dat ze mensensmokkelaars in de kaart spelen. Die „heel andere toon” en „gematigder teksten” werden met instemming begroet door D66 en ChristenUnie.

GroenLinks is minder gerustgesteld. De VVD mag het voorstel dan intrekken, maar heeft ondertussen wel hulporganisaties verdacht gemaakt, vindt de oppositiepartij. De PVV, die met de steun van de VVD een rechtse meerderheid voor strafbaarstelling zag opdoemen, reageerde juist teleurgesteld op het wegzwenken van de liberalen.