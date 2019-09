VVD: zo nodig kijken naar extra geld leraar

De VVD is „bereid te kijken” naar de mogelijkheid om extra geld uit te trekken om het lerarentekort in het onderwijs te bestrijden. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tegen PvdA-leider Lodewijk Asscher, die samen met de VVD zegt te willen strijden voor meer geld om dit probleem aan te pakken.

Dijkhoff is echter nog niet overtuigd dat meer geld het probleem oplost. „Ik vrees dat het complexer ligt en dat we volgend jaar, met dat geld, dezelfde klachten horen als blijkt dat het niet leidt tot een verlaging van werkdruk of meer personeel.” Mochten er wel specifieke zaken zijn die met extra geld opgelost kunnen worden, is de VVD „wel bereid daarnaar te kijken”.

Asscher maakte op Prinsjesdag al duidelijk dat hij meer geld voor het onderwijs wil zien. „U zoekt naar draagvak, neem ik aan? Hier ligt het”, aldus de sociaaldemocraat in het debat over de regeringsplannen voor volgend jaar.

Hij wees Dijkhof specifiek op het feit dat dit kabinet de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt is. Met steun van oppositiepartij PvdA kan het kabinet zijn plannen wel door de senaat loodsen, maar als het aan Asscher ligt, staat daar wel wat tegenover.